Gelinim Mutfakta puan durumu: Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?
Kanal D ekranlarında hafta içi her gün izleyiciyle buluşan Gelinim Mutfakta programında puan durumu, haftanın eleneni ve çeyrek altını kazanan isim merak ediliyor. Gün sonunda belli olacak puan durumu ile ilgili merak edilenleri haberimizde paylaştık. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? İşte 31 Ekim Salı 2023 Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi....
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Gelinim Mutfakta yarışması hafta içi her gün Nursel Ergin'in sunumu ile ekranlara geliyor. Haftanın ve günün birincileri kayınvalidelerin puanlarıyla belirleniyor. Gelinim Mutfakta'da, çeyrek altın ve bileziklerin sahibi merak ediliyor. İşte bugün Gelinim Mutfakta'da son durum...
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GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi ve çeyrek altını kazanan ismi henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimize eklenecektir.
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GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta yarışmasında 30 Ekim Pazartesi günü en yüksek puanı alan ve çeyrek altının sahibi Aleyna gelin oldu.
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GELİNİM MUTFAKTA 31 EKİM PUAN DURUMU
31 Ekim Salı puan durumu henüz belli olmadı. Gelişmeleri haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.