Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler mutfakta yemek yapıyor, kaynanalar yapılan yemeklerin tadına bakıp puan veriyor. Gelinim Mutfakta takipçileri 16 aralık birincisini merak ediyor. Gelinim Mutfakta 16 Aralık gün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 16 Aralık yemeği nedir?

GELİNİM MUTFAKTA 16 ARALIK BİRİNCİSİ

Gelinim Mutfakta'nın 16 Aralık 2020'de yayınlanan 598. bölümde Gizem Sancaktar-Semra Sancaktar, Aysun Kuşatan-Nurten Kuşatan, İlayda Doğan-Gülcan Tiryakioğlu ve Hülya Özdemir-Seher Özdemir çiftleri "Hamsili Pilav" için yarıştı.

Gelinim Mutfakta 16 Aralık birincisi 21 puanla Aysun oldu. Diğer yarışmacıların puan durumları şöyle:

İlayda:17

Gizem:16

Hülya:9