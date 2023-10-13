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        Haberler Televizyon Gelinim Mutfakta 13 Ekim puan durumu: Gelinim Mutfakta kim elendi, haftanın birincisi kim oldu?

        Gelinim Mutfakta puan durumu: Gelinim Mutfakta kim elendi?

        Kanal D ekranlarında hafta içi her gün izleyiciyle buluşan Gelinim Mutfakta programında puan durumu, haftanın eleneni ve çeyrek altını kazanan isim merak ediliyor. Gün sonunda belli olacak puan durumu ile ilgili merak edilenleri haberimizde paylaştık. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? İşte 13 Ekim Cuma 2023 Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi....

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2023 - 11:34 Güncelleme: 13.10.2023 - 11:34
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        • 1

          Gelinim Mutfakta yarışması hafta içi her gün Nursel Ergin'in sunumu ile ekranlara geliyor. Haftanın ve günün birincileri kayınvalidelerin puanlarıyla belirleniyor. Gelinim Mutfakta'da, çeyrek altın ve bileziklerin sahibi merak ediliyor. İşte bugün Gelinim Mutfakta'da son durum...

        • 2

          GELİNİM MUFTAKTA BU HAFTA KİM ELENDİ?

          Gelinim Mutfakta'nın hafta finalinde yarışmadan elenen gelin henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimize eklenecektir.

        • 3

          GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

          Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve kazanan isim ilerleyen saatlerde haberimize eklenecektir.

        • 4

          GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

          Gelinim Mutfakta 15 Eylül 2023 puan durumu henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimize eklenecektir.

          Yeşim (Beyhan'ın gelini) :

          Cansu (Müslime'nin gelini) :

          Tuğba (Gönül'ün gelini) :

          Özlem (Ramise'nin gelini) :

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut

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