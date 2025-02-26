"Gelinim altınları alıp sevgilisine kaçtı"

Meryem Hanım, gelini Arzu’nun çeyrek altınlarını, zincirini ve kayınvalide bileziğine kadar aldığını söyledi. Diğer yandan Meryem Hanım, gelininin bu altınları alıp sevgilisi Nuri’ye kaçtığını söyledi.

GELİN ARZU YAYINA BAĞLANDI, RAHAT TAVIRLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ!

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Arzu, Didem Arslan Yılmaz’ın sorduğu “Altınları çaldın mı?” sorusuna “Evet çaldım”, “Kocanı aldattın mı?” sorusuna “Evet aldattım” cevaplarını verdi. Diğer yandan Arzu, kocasını daha birçok erkekle aldattığını da açık açık söyledi. Arzu’nun cevapları seyirciye pes dedirtti.