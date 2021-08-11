Gelini vurdu, intihara kalkıştı

İHA

Zonguldak''ın Kilimli ilçesinde K.Y., kavgalı olduğu gelinini silahla vurdu.

İHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde Zonguldak’ın Kilimli İlçesi Petek Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, gelini ile kavgalı olduğu öğrenilen K.Y., gelini E.Y.'ye silahla 5-6 el ateş attı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, E.Y.'ye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaşanan olayın ardından kayınpeder K.Y., silahla intihar etmek istediği sırada polis ekipleri müdahale ederek gözaltına aldı. Olay yerine gelen inceleme ekipleri evde inceleme yaparken, soruşturma başlatıldı.