Şanlıurfa'da düzenlenen bir düğüne katılanlar, gelin ve damadın talebi üzerine, takı takmak yerine törene yanlarında birer yetimle katılarak çocukların yüzünü güldürdü.

Kilolarca altın takılıp, paraların havaya saçılmasıyla sık sık gündeme gelen Şanlıurfa düğünleri bu sefer örnek bir uygulamayla dikkati çekti.

"YETİM BİR ÇOCUKLA GELİN" İSTEĞİ

AA'da yer alan habere göre Muhammed ve Fatma Çakmak çifti aileleriyle beraber aldıkları karar doğrultusunda, görkemli bir düğün merasimi yerine mutlu günlerinde yetimlerle kaynaşmayı ve hayır duası almayı tercih etti.

Davetlilerden takı takmak yerine yanlarında birer yetim çocukla törene gelmelerini talep eden çiftin bu özel çağrısına yakınları da duyarsız kalmadı.

100 ÇOCUĞA OYUNCAK DAĞITTI

Davetliler, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Şubesi'nin de katkılarıyla düğüne yaklaşık 100 yetimle katıldı. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli de Fatma ile Muhammed Çakmak çiftinin nikahlarını kıydı.

Başkan Baydilli, düğünlerine yetimleri davet etmelerinden dolayı genç çifti salonda ayakta alkışlattı, yanında getirdiği oyuncaklarla da çocukları sevindirdi. Düğünün sonunda hem genç çiftler muradına erdi hem de yetimler yüzü gülerek evlerine döndü.

"FARKLI VE GÜZEL BİR GECE OLDU"

Damat Muhammed Çakmak, yaptığı açıklamada, böylesi güzel ve özel günde yetimleri de aralarında görmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, başka çiftlere de örnek olmak istediklerini söyledi.

Gelin Fatma Çakmak da manevi huzurun her şeyden önemli olduğunu vurgulayarak, "Böyle özel ve güzel bir günümüzde yetimleri de aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Takı yerine yetimler olsun istedim bunun için de çok sevinçliyim" dedi.

"ÇOCUKLARIN YÜZÜ GÜLSÜN İSTEDİK"

Muhammed Çakmak'ın babası Celal Çakmak ise en mutlu günlerindeki sevinci yetimlerle paylaşmak istediklerinin altını çizerek, şöyle konuştu: "Şanlıurfa'daki düğünlerde genelde 'Şu kadar altın takıldı şu kadar kurşun sıkıldı, şu kadar kalabalık oldu' gibi şeyler olur. Biz bunun yerine gariban ve yetimleri sevindirmeyi tercih ettik. Böyle mutlu bir günümüzde bu çocuklarımızın yüzü gülsün istedik, mutluluğumuzu bizimle beraber paylaşsınlar diye davet ettik. Toplumda çok ciddi bir karşılık buldu zaten amacımız da buydu."