Gelinciklerin kamera şaşkınlığı

Erzincan - Üzümlü kara yolu üzerindeki boş alanda, yoldan geçen araçların gürültüsü ve insan tehlikesine aldırış etmeden yuva yapan iki gelincik, kayıt altına alındı.

İHA'nın haberine göre yuvanın hemen başucuna konulan kamera, kısa bir süre sonra gelincikleri kaydetmeyi başardı.

Yuvadan çıkan ve etrafta gezinen iki gelinciğin kamerayı fark etmesi ortaya ilginç görüntüler çıkardı.

Kamerayı keşfetmeye çalışan gelincikler şirin halleriyle tebessüm ettirdi.