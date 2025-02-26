Gelin ve kayınvalide canlı yayında yüzleşti

Kayınvalide Meryem zaman zaman yükselirken, Arzu’nun sakin cevapları ve kendinden emin bir şekilde “Evet aldattım”, “Evet, altınları çaldım” cevapları pes dedirtti.

“DÜDÜKLÜ TENCEREMİ BARİ BIRAKSAYDIN”

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Arzu, Didem Arslan Yılmaz’ın sorularına itirafla karşılık verdi. Altınları çaldığını ve sevgilisi Nuri’ye kaçtığını onaylayan Arzu, Nuri’nin kendisini de kandırdığını dile getirdi.

Ayrıca Arzu’nun Nuri’den başka, Şefik, Elvin ve 80 yaşındaki bir adamla da ilişki yaşadığı iddia edildi. Kayınvalide Meryem son olarak “Benim altınlarımı ver, ne yapıyorsanız yapın” cevabını verdi.