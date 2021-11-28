'Gelin Evi' yeni sezonuyla yakında Show TV'de başlıyor

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Mutfaktaki hünerlerinden gelenek göreneklerine kadar her konuda kıyasıya bir mücadeleye girmeye hazır yeni evli gelinler, bu program tam size göre.

Evlilik teklifleri, düğünler, altınlar, çeyizler ve daha fazlası bu eşsiz programda sizleri bekliyor. Her gün birbirinin evlerine konuk olacak beş yeni gelin, final günü 10 Çeyrek Altın’ı kazanmak için kıyasıya yarışıyor.

Gelin Evi yeni sezonuyla çok yakında Show TV’de.

Haydi gelinler! Hem eğlenecek hem altın kazanacaksınız. Başvurularınız için;

https://www.showtv.com.tr/basvuru/gelinevi