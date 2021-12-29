25 yaşında, 3 yıllık evli ve aslen Malatyalı olan Ahsen Afra Karataş, yarışmaya Küçükçekmece’den katıldı. Şanlıurfa’ya gelin giden yarışmacı altınlarıyla adeta mini bir kuyumcu dükkanı gibiydi. Üzerindeki bir kiloya yakın altınla ve saray gibi eviyle rakiplerini şaşkınlığa uğratan Ahsen, Türkiye’nin ilgi odağı oldu.

MOBİLYALARI 350 BİN LİRA

Ahsen gelinin evinde en dikkat çeken şeylerden biri altın varaklı mobilyaları oldu. Mobilyalarını Mısır’dan 350 bin liraya getirttiğini açıklayan yarışmacı herkesi şoke etti. Gösterişli mobilyalarının yanı sıra altın kemeri ve kolyeleriyle de izleyenleri kendine hayran bıraktı. Mısır’dan getirttiği mobilyalarıyla dikkat çeken gelin, oturduğu lüks apartmanıyla da çok konuşuldu.

“DÜĞÜNÜM 200 BİN TL TUTTU”

Ahsen gelin, düğünü ile ilgili anlattıklarıyla da dikkatleri üzerine çekti. Gelinliğinin 30 bin lira olduğunu söyleyen yarışmacı, düğünü için 200 bin lira harcadıklarını dile getirdi.

Haftanın gözdesi olan Ahsen gelinin Cuma günü kaç puan alacağı şimdiden büyük bir merak konusu.

İşte çok konuşulan Ahsen Gelin’in evi;