Dün yayınlanan Gelin Evi'nin son bölümünde Gamze gelin, gerçekleşmeyen gelinlik hayalini anlatırken Aslı Hünel'e sarılarak ağladı. Evlendikleri dönemde yaşanan talihsizlikler sebebiyle düğün yapamayan Gamze gelinin hayali sonunda gerçekleşti.

Programda Gamze gelinin geç kalmış bu hayalini gerçekleştiren Aslı Hünel, yarışmacıya giymesi için gelinlik hediye etti. Bu büyük sürpriz karşısında şok olan Gamze geline ikinci büyük sürpriz giydiği gelinlik ile sokakta yaşandı. Aslı Hünel ve Gamze Hanım’ın eşi, davul zurna eşliğinde sokağı düğün yerine çevirdi. Bu sürpriz karşısında gözyaşlarını tutamayan Gamze gelinin heyecan dolu anları ekrana yansıdı.

İşte o anlar;