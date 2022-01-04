Televizyon sehpasının üzerinde bulunan Shakespeare portresini gösteren konuk gelin, “Kim o, bir aile büyüğünüz mü?” sorusu ile izleyenleri şoke etti ve sosyal medyanın gündemine oturdu.

Program sunucusu Aslı Hünel'in William Shakespeare portresinin yanındaki Kemençe'ye dikkat çekmesi ile sohbet devam etti. Şimdiden sosyal medyada fenomen olan amatör tiyatro oyuncusu Kübra gelin neşeli tavırları ile bu haftaya damgasını vuruyor.

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