Gelin Evi'nde Nijeryalı damada kına gecesi!

Ev sahibi Nida Gelin misafir gelinleri kapıda karşıladı. Nijeryalı eş Michael'in arkadaşları ile Nijerya halk dansları eşliğinde yaptığı karşılama büyük beğeni topladı. Nijeryalı damat Michael'in yemek masası ve kına gecesinde eline kına yakılma anları izleyiciyi ekrana kilitledi.

İşte o neşeli dakikalar;