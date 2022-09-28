'Gelin Evi'nde kahkaha tufanı!

'Aslı Hünel ile Gelin Evi'nin 932. bölümünde; İlayda gelin, eşiyle balayı hikayesini anlatırken başına gelen olayı anlattı. Eşinin uçak biletini 1 sene sonrasına aldığını söyleyince gelinler kahkahaya boğuldu.

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