'Gelin Evi'nde ilk kez bir yarışmacı diskalifiye edildi

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SHOW TV ekranının sevilen programı 'Aslı Hünel ile Gelin Evi'nde güne Remziye gelinin diskalifiye edilmesi damga vurdu. Yarışmaya Bursa’dan katılan 3 yıllık evli Remziye gelinin kendi evinde rakiplerinden düşük puanlar alması, yarışmacılardan Büşra geline yarışma kurallarına aykırı olarak set dışında soru sorduğunun ortaya çıkması üzerine gergin anlar yaşandı.

Yarışmanın ‘puanlar hakkında konuşulmaması’ kuralını ihlal eden ve puan kutusunu açmayı reddeden Remziye gelin, sunucu Aslı Hünel’in tüm uyarılarına rağmen ikinci kez kural ihlali yaparak evi terk edince program sunucusu Aslı Hünel tarafından diskalifiye edildi. Diskalifiye edilen Remziye gelinin hafta boyunca verdiği puanlar yarışmacıların toplam puanından düşüldü.

'Aslı Hünel ile Gelin Evi', hafta içi her gün saat 12.15’te SHOW TV’de!

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