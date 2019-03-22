Gelin Evi'nde haftanın birincisinin belirleneceği haftanı finali sona erdi. Evlilik teklifleri, düğünler, altınlar, çeyizler ve daha fazlası Gelin Evi’nde! Gelinler mutfaktaki hünerlerinden gelenek göreneklerine kadar her konuda kıyasıya bir mücadeleye giriyor. Her gün birbirinin evlerine konuk olan beş gelin, final günü 5 tam altın ve 5 bileziki kazanmak için kıyasıya yarışıyor. İşte Gelin Evi 22 Mart haftanın finali bölümünde yaşananlar...

GELİN EVİ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelin Evi'nde haftanın birincisi, Sibel Gelin'in evinde verilen son puanların ardından belli oldu. Tuğba ve İlyanur haftanın birincisi oldu.

Gelin Evi'nin yeni bölümünde, 1,5 yıllık evli, 25 yaşında, diş hekimi asistanı Sibel Gelin’in evine konuk olundu. Sibel Hanım’ın çeyizlerinin serilip, düğün fotoğraflarına bakılıp, videolarının da çıkacağı programda rekabet, eğlence ve çekişmeli dakikalar hiç eksik olmadı.