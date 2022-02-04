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Gelin Evi Fiskos başlıyor! Fenomen gelinler yorumlarıyla Gelin Evi Fiskos'a renk katacak!

Gelinlerin mutfaktaki hünerlerinden gelenek göreneklerine kadar her konuda kıyasıya bir mücadeleye girdikleri, Aslı Hünel’in sunumuyla ekrana gelen Gelin Evi’nde yepyeni bir konsept başlıyor! Gelin Evi’nden hemen önce yayınlanacak Gelin Evi Fiskos ekranlara gelecek. Bu cümbüşü sakın kaçırmayın!

04.02.2022 - 19:48 | Güncelleme: ABONE OL
Gelin Evi Fiskos başlıyor! Fenomen gelinler yorumlarıyla Gelin Evi Fiskos'a renk katacak!

Show TV’nin sevilen programı Gelin Evi'nde fenomen olmuş, Türkiye'nin konuştuğu gelinler bir önceki gün yaşananları tüm çıplaklığı, dobralığı ile Fiskos bölümünde ekranlara taşıyacaklar. Yeni bölüm ve yeni haftaların şıkır şıkır gelinleri, saray gibi evleri, göz kamaştıran takıları, masal gibi düğünleri fenomen olmuş iki eski Gelin Evi yarışmacısı tarafından masaya yatırılacak; tüm detaylar tartışılıp, yorumlanacak.

Gelin Evi’nden hemen önce bu cümbüşü sakın kaçırmayın!

Gelin Evi Fiskos, 7 Şubat Pazartesi’den itibaren yeni bölümden hemen önce saat 12.00’de Show TV’de!

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