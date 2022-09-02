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Gelin Evi birinci kim oldu, kim kazandı? Gelin Evi haftanın puan durumu 2 Eylül 2022

Show TV'nin ilgiyle takip edilen yarışması Gelin Evi'nde haftanın birincisi ile ilgili araştırmalar başladı. Yarışmayı takip eden vatandaşlar; Gelin Evi'ni bu hafta kim kazandı sorularının cevaplarını arıyor. İşte 2 Eylül 2022 Gelin Evi puan durumu ve haftanın birincisi...

02.09.2022 - 15:58 | Güncelleme: ABONE OL

  • Gelin Evi bir kez daha günün hakkında en çok arama yapılan konuları arasında yer alıyor. Gün itibariyle haftanın birincisinin belli olduğu yarışmada kazanan ve puan durumunu bir araya getirdik...

  • GELİN EVİ BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    En yüksek puanı alan, ödülün sahibi olmaya hak kazandı. İlgiyle takip edilen Gelin Evi'nde bu hafta 2 yarışmacı birinciliği paylaştı. Aslı ve Tülay gelin en yüksek puana ulaşarak 10 altını almaya hak kazandı. Aslı ve Tülay gelin 20 puanla rakiplerini geride bıraktı.

  • GELİN EVİ HAFTANIN PUAN DURUMU

    Havva: 13

    Aslı: 20

    Nazrin: 14

    Nuran: 16

    Tülay: 20

  • GELİN EVİ NE ZAMAN?

    'Aslı Hünel ile Gelin Evi', yeni sezonuyla hafta içi her gün saat 12.15'te Show TV'de!

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