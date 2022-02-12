Gelin düğünü bırakıp kavgaya böyle koştu

Kağıthane’de gelin ve damat tarafları arasında çıkan kavga sokağa taşınca ortalık karıştı. Düğünü bırakan gelin akrabalarını ayırmak için sokağa koşarken, yaşanan kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı. Bıçaklı kavga ve yaşananlar kameralara yansırken, Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin yakaladığı saldırgan tutuklandı.
Kağıthane Hürriyet Mahallesi’nde geçtiğimiz Aralık ayında saat 22.00 sıralarında yaşanan olayda, sokak üzerindeki bir salondaki düğün sırasında gelin ve damat tarafından şahıslar, alkolun dozunu fazla kaçırınca tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine birbirine saldıran taraflar, kavgayı sokağa taşıyınca ortalık karıştı.
BIÇAKLA 2 KİŞİYİ YARALADI
Gelin ve damat tarafından kişiler, sokakta birbirlerine tekme, yumruklarla saldırdı. Düğündeki bazı vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalışsa da başarılı olmadı. Kavga sırasında Türkmenistan uyruklu Azamat U. bacağından ve Rashid H. isimli şahıs ise karın bölgesinden bıçakla yaralanarak yere düştü. Bir süreliğine sakinleşen taraflar, daha sonra bir kez daha birbirine girdi.
Bu sırada gelin ise düğünü bırakıp sokağa gelerek akrabalarını ayırmak için uzun süre uğraştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı ayırmaya çalışırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti.
Yapılan ilk müdahalenin ardından Azamat U. Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve Rashid H. ise Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
KAĞITHANE POLİSİ KISKIVRAK YAKALADI
Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.
Yapılan çalışma sonucunda şahsın önce eşkali ardından da kimliği tespit edildi. Kağıthane polisi, Türkmenistan uyruklu Azatjan Babajanowiç K.’yi (24) Şişli Mecidiyeköy’de kıskıvrak yakaladı.
Gözaltına alınan şahıs, emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapıldı. Adliyeye sevk edilen K., çıkarıldığı mahkemece “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yaşanan kavga anı ise çevrede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, ilk başta birkaç kişinin kavga ettiği ve bir şahsın diğerlerini bıçakladığı daha sonra ise tarafların kalabalıklaşmasıyla kavganın büyüdüğü ve gelinin de koşarak kavgayı ayırmaya çalıştığı görülüyor.
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