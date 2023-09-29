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        Haberler Yaşam Gelin bir nedenden dolayı düğünündeki herkesin gözlerini bağlamasını istedi

        Gelin bir nedenden dolayı düğünündeki herkesin gözlerini bağlamasını istedi

        Sosyal medyada viral olan bir düğün videosu herkesin kafasını karıştırdı. Düğünde, gelinin isteği üzerine bir süre herkes gözlerini bağladı. Bu ilginç isteğin arkasındaki sebep ise oldukça duygusaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2023 - 14:18 Güncelleme: 29.09.2023 - 14:18
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          Tiktok ve Instagram'da geniş bir takipçi kitlesi olan Lucy Edwards, benzersiz bir düğün gerçekleştirdi ve düğünü, sosyal medyada viral oldu.

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          Düğünün başlangıcında Lucy'nin isteği üzerine tüm misafirler hatta damat bile gözlerini bağladı. Bu ilginç isteğin arkasındaki sebep ise oldukça duygusaldı.

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          Lucy, 17 yaşına geldiğinde inkontinentia pigmenti olarak bilinen nadir bir genetik hastalık nedeniyle görme kabiliyetini kaybetti.

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          Lucy, düğününde herkesi kendi dünyasına davet etti. 27 yaşındaki genç kadın bir an için bile olsa tüm misafirlerle aynı noktada olmak istedi.

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          Babasının kolunda müstakbel eşi Ollie'ye doğru yürürken damat da gözyaşlarını tutamadı.

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          Tıpkı Lucy'nin kendi gelinliğini dokunarak keşfetmesi gibi, Ollie de Lucy'yi sadece dokunarak anlamaya çalıştı. Bu hem coşkulu hem de duygusal düğün, sosyal medyada defalarca kez paylaşıldı.

          Kaynak: Instagram, Tiktok, BrightSide

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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