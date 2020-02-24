Geçtiğimiz cumartesi Selçuklu ilçesinde bir kuyumcuya gelen yüzleri maskeli ve ellerinde pompalı tüfek olan iki kişi dakikalar içinde 200 parça altın ve 40 bin lirayı alarak gelin arabası gibi süslenmiş araca binip ortadan kaybolmuştu.

Zafer Samancı'nın haberine göre, olayla ilgili çalışma başlatan Konya İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri 60 güvenlik kamerasını izleyip soyguncuları adım adım takip etti.

Konya polisi 21 yaşındaki Servet G. ile 22 yaşındaki Alpaslan Ç.'yi yakaladı. Emniyette ifadeleri alınan iki zanlı altın ve paraları bir koruluğa gömdüklerini itiraf etti. Polis gösterilen yerde yaptığı kazıda şüphelilerin çaldığı altın ve paraları buldu.

Emniyette 10 suç kaydı bulunan Servet G. ile 3 suç kaydı bulunan Alpaslan Ç.'nin olay gecesi camide yattıkları ve İstanbul'dan geldikleri öğrenildi.