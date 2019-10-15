"BU SON FOTOĞRAFIM"

Bir süre fotoğraf paylaşmayacağını açıklayan gelin adayı, bu paylaşımını "4 kilo alınca poğaça gibi olduğum için fotoğraf çekilmeyi sevmiyor oldum. Kilo verene kadar son fotoğrafım bu" notuyla yayınladı.