Gelibolu Yarımadası'nda "ecdada dua" ziyaretleri Kovid-19 sürecinde hız kesmedi - ÇANAKKALE

Çanakkale Savaşları'nın 105 yıl önce yaşandığı yarımadaya gelen vatandaşlar, şehitlik, anıt ve mezarlıkları ziyaret ediyor.Zamanlarının büyük bölümünü Şehitler Abidesi ve 57. Alay Şehitliği'ne ayıran ziyaretçiler, hatıra fotoğrafı çektirerek bu anları ölümsüzleştiriyor.Şehitler için dua eden binlerce kişi, salgın sürecinde de ziyaretlerini azaltmayarak ecdada vefasını gösterdi.Alanda ziyaretçi istatistiği tutulan müze ve kaleleri, ocak-eylül döneminde yaklaşık 100 bin kişi gezdi.
- "Ziyaretler çoğunlukla gruplar halinde değil ailece yapılıyor"
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AA muhabirine, açık hava müzesi niteliğindeki bölgenin salgın sürecinde en güvenli ziyaret edilebilecek noktalardan olduğunu söyledi.
Ziyaretçilerin kapalı mekana fazla girmeden açık havada gezme, ecdada dua etme imkanı bulduğunu belirten Kaşdemir, "Özellikle Kurban Bayramı'ndan itibaren buraya gelen ailelerde büyük artış gözlemledik. Süreç içinde yazın da buraya gelen münferit ziyaretçi sayısında çok büyük artış oldu." diye konuştu.
Kaşdemir, salgın nedeniyle her kesimde büyük bir endişe bulunduğunu dile getirdi. Sağlık endişesi olduğundan, ziyaretlerin çoğunlukla gruplar halinde değil ailece yapıldığını aktaran Kaşdemir, şunları kaydetti:
"İnsanlar alanın geniş bir coğrafyaya sahip olması dolayısıyla buraya neredeyse akın etti çünkü tarihi alan 33 bin hektarlık büyüklüğe sahip. Bu, rahat dolaşım anlamına da geliyor. Bu da bizi sevindirdi. Hem buradaki güvenli ziyaret anlamında hem buraya gelen insanların doğal bir ortamda tarihi bir doku içinde ziyaretlerini yapmış olmaları ve duydukları memnuniyetleri de hem bize hem ilgili yerlere aktarmış olmaları bizi daha çok sevindirdi."
Kaşdemir, Kovid-19 sürecinde güvenle gezilebilecek yerlerin başında geldiğini belirttiği Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nı herkese görmesi tavsiyesinde bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!