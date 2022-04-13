Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Büyük Anafarta köyü yakınındaki Suvla Gölü'ne gelen yüzlerce flamingo, pembe ve beyaz renkleriyle görsel şölen sunuyor.

AA'nın haberine göre göl üzerinde dolaşan flamingolar, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

Bölgeyi ziyaret eden çok sayıda kişi, flamingoların fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de sosyal medya hesabında, çektiği fotoğrafları paylaşıp "Misafirlerimiz güvenli beldeye yine geldi" ifadesini kullandı.