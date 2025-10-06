Habertürk
        Gelibolu Tarihi Su Parkı dalış turizminin yeni merkezi oluyor

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Birinci Dünya Savaşı'nda kahraman Mehmetçiklerimiz tarafından batırılan savaş gemileri bugün Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda korunuyor ve dünyanın dört bir yanından gelen dalış tutkunlarını ağırlıyor. Çanakkale'nin mavi derinliklerinde, Gelibolu'nun şanlı destanına tanıklık ediyoruz" dedi

        Giriş: 06.10.2025 - 11:01 Güncelleme: 06.10.2025 - 11:18
        Dalış turizminin yeni merkezi: Gelibolu
        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı’na ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

        Bakan Ersoy paylaşımında, dalış turizminin yalnızca su altının büyüsüne tanıklık etmek olmadığını, aynı zamanda tarihimizin izlerini derinliklerde yeniden keşfetmek anlamına geldiğini vurguladı.

        Bakan Ersoy paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

        "Dalış turizmi, yalnızca su altının büyüsüne tanıklık etmek değil; aynı zamanda tarihimizin izlerini derinliklerde yeniden keşfetmektir.

        Suların altında yatan batık gemiler, kahramanlık destanlarımızın sessiz şahitleridir.

        Birinci Dünya Savaşı’nda kahraman Mehmetçiklerimiz tarafından batırılan savaş gemileri bugün Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı’nda korunuyor ve dünyanın dört bir yanından gelen dalış tutkunlarını ağırlıyor.

        Çanakkale’nin mavi derinliklerinde, Gelibolu’nun şanlı destanına tanıklık ediyoruz.

        Bir yandan su altı dünyasının benzersiz güzelliklerine dalıyor, diğer yandan tarihimizin izlerini, kültürümüzün köklü mirasını keşfediyoruz.

        Türkiye Yüzyılı’nda dalış turizmini; doğamızın eşsiz zenginlikleri ve kahramanlıkla yoğrulmuş tarihimizle buluşturmaya kararlıyız."

        DÜNYADA İLK VE TEK

        Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı, savaş dönemi batıklarının orijinal konumlarında korunduğu ve sistematik biçimde dalışa açıldığı dünyadaki ilk alanlardan biri olarak öne çıkıyor.

        1915 Çanakkale Savaşları sırasında batan HMS Triumph, HMS Majestic, Bouvet, HMS Irresistible, Louis, SS Carthage ve HMS Hythe gibi gemiler, dönemin savaş teknolojisini ve insan hikâyelerini günümüze taşıyor.

        Bu yönüyle park, hem askeri tarih hem de barış, hatırlama kültürü ve ortak miras bilinci açısından evrensel bir değer taşıyor.

        21 DALIŞ NOKTASI

        Sualtı Parkı, dalış turizmine açılmış 21 noktaya ev sahipliği yapıyor. Bunların 19’u savaş batığı, 2’si ise fay hattını da içeren resif dalış noktası.

        3 metreden 84 metreye kadar farklı derinliklerde her seviyeden dalgıca hitap eden park, yılın 12 ayı boyunca dalış yapılabilmesine imkân tanıyor. En uygun sezon ise Mayıs–Kasım ayları olarak öne çıkıyor.

        BİLİMSEL ÇALIŞMALAR VE KORUMA

        Sualtı Parkı yalnızca turizm açısından değil, bilimsel araştırmalar açısından da büyük önem taşıyor.

        Korozyon süreçlerinin izlenmesi, katodik koruma uygulamaları, batimetrik haritalama ve 3 boyutlu modelleme çalışmaları sayesinde bölgenin dijital ikizi oluşturuluyor. Böylece kültürel miras uzun vadeli korunma altına alınıyor.

        BÖLGE EKONOMİSİNE KATKI

        Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı, yerli ve yabancı dalgıçları bölgeye çekerek Çanakkale, Eceabat ve çevre köylerde turizmin gelişmesine önemli katkılar sağlıyor.

        Konaklama, yeme–içme, ulaşım ve rehberlik hizmetlerinin gelişmesiyle birlikte bölgenin marka değeri uluslararası tanıtım etkinlikleri sayesinde giderek artıyor.

