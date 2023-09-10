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        Haberler Gündem Gelibolu'da zirai alanda yangın çıktı - Güncel haberler

        Gelibolu'da zirai alanda yangın çıktı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesinde, zirai alanda yangın çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 18:42 Güncelleme: 10.09.2023 - 20:19
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        Gelibolu'da zirai alanda yangın çıktı
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        Kavakköy'e bağlı Ortaköy mevkisindeki zirai alanda çıkan yangına, orman ekipleri, havadan ve karadan müdahale ediyor.

        Alevlerin, 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı arazisindeki çamlık alana da sıçradığı öğrenildi.

        YANGIN ORMANA SIÇRADI

        DHA'nın haberine göre, Çanakkale´nin Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy köyünde bulunan makide saat 17.30 sıralarında çıkan yangın, rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormana sıçradı. Alevlerin kontrol altına alınması için ekipler çalışmalarını sürdürülüyor.

        Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.

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