Gelibolu'da zirai alanda yangın çıktı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesinde, zirai alanda yangın çıktı
Kavakköy'e bağlı Ortaköy mevkisindeki zirai alanda çıkan yangına, orman ekipleri, havadan ve karadan müdahale ediyor.
Alevlerin, 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı arazisindeki çamlık alana da sıçradığı öğrenildi.
YANGIN ORMANA SIÇRADI
DHA'nın haberine göre, Çanakkale´nin Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy köyünde bulunan makide saat 17.30 sıralarında çıkan yangın, rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormana sıçradı. Alevlerin kontrol altına alınması için ekipler çalışmalarını sürdürülüyor.
Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.