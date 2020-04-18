Gelibolu'da özel bakım merkezi karantinaya alındı

AA

Alınan bilgiye göre, 2012'den bu yana faaliyette bulunan ve 100 kişinin kaldığı merkezde geçen hafta 6'sı çalışan, 29 kişide koronavirüs tespit edildi.

Bu kişiler, pandemi hastanesi olarak hizmet veren Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı.

Bakım merkezi ise Gelibolu İlçe Hıfzısıhha Kurulu'nun talimatıyla karantinaya alındı.

Hastanedeki 29 kişinin tedavilerinin sürdüğü, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.