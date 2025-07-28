Gölde batmamak için kendi geliştirdiği 'helik' adını verdiği tahta ayakkabıları giydiğini söyleyen Ferdi Varol, "12 yaşından beri tuz çıkarıyorum. Mahalleden arkadaşlar ve komşularımız ile yıllardır tuz çıkarıyoruz. Ayağımıza helikleri giyip, çıkardığımız tuzu da kızağa koyup gölün kenarına taşıyoruz. Peynir, hamur ve turşu da kullanılıyor. Yörede yemeklere de kullanıyoruz. Sabah 04.30'da mahalleli olarak geliyoruz, 10.00'da da işimizi bitirip gidiyoruz. Geçen sene tuz olmadığı için bu yıl tuz daha kıymetli oldu. Biz de tuz çıkarmayı özlemiştik. Bu tuz peynirlerde çok kullanıldığı için peyniri cıvıtmama özelliği var. O yüzden şimdi peynir sezonu olduğu için köylerde müşterilerimiz beni bekliyor. 1 haftadır hasat yapıyorum. Günlük 10 torba tuz çıkarıyorum. Bazılarının da suyunu çekmesi için burada bırakıp ertesi gün alıyorum. Günlük 500 kilogram hasat yapıyorum" diye konuştu.