Geleneksel Sanatlar Derneği, YAPEX Restorasyon Kültür Mirası ve Koruma Fuarı'nda

Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen fuar kapsamında, Geleneksel Sanatlar Derneğince düzenlenen kağıt eser restorasyonu etkinliği yoğun ilgi gördü.
Fuar süresince kalemişi, kuyum, kağıt ve cilt sanatlarındaki etkinliklerde nakkaş Semih İrteş, sedef kakma sanatçısı Ş. Hakan Üç, cilt sanatçısı Gürcan Mavili ve kağıt restoratörü Merve Er yer alıyor.
Etkinlikler sonunda hazırlanan fotoğraf sergisi ziyaret edilirken, belgeseller de izlenebilecek.
Şeriyye Sicilleri Arşivi restorasyon sorumlusu Merve Er, fuarda geleneksel kağıt ve restorasyonu, restorasyon sırasında kullanılan malzemeler hakkında bilgi verirken, süreçleri katılımcılara gösteren bir atölye düzenledi.
Merve Er, atölye sonrası şunları kaydetti:
"Kağıt eserlerin restorasyonu çeşitli sebeplerden dolayı tahrip olan eserlerin, onarım-tedavi maksadıyla koruma (konservasyon) merkezlerine getirilmesi ile başlar. Ardından yazma kitapların onarım çalışması, ön inceleme ve belgeleme çalışmalarıyla işlemler devam eder. Belgeleme işlemlerinden sonra eserler, temizleme, onarım, tedavi ve bütünleme gibi, oluşmuş olan hasarın niteliğine göre, çeşitli işlemlerden geçirilir. Son olarak eserin, koruma uygulamaları süresince görmüş olduğu işlemlerin yazılı ve görsel kayıtları tutulur. Böylece eserin koruma işlemleri (konservasyonu) tamamlanmış olurken eserden daha sonra faydalanacak kişilere de eserin görmüş olduğu tüm koruma işlem aşamaları hakkında bilgilenme şansı verilmiş olur."
Fuarın ikinci gününde Gürcan Mavili tarafından "Klasik Türk İslam Cilt Restorasyonu" atölyesi gerçekleştirildi.
Mavili, atölyede klasik cilt sanatının temel unsurları, defter dikimi, klasik şiraze örümü, klasik cilt kapak tasarımı, kapak oyumu, derinin kapağa taşlanması aşamaları hakkında bilgi verdi.
Geleneksel Sanatlar Derneği fuarda ayrıca "İstanbul'un Ustaları Belgeseller" kapsamında sanatçı Alparslan Babaoğlu'nun anlatımıyla ebru, İslam Seçen'in anlatımıyla cilt sanatı hakkında belgesel gösterimlerini izleyicilerin beğenisine sundu.
Fuarda yarın sedef- kuyum işleri üzerine çalışmalarını yürüten Hakan Üç restorasyonlar ve eser teknikleri hakkında atölye çalışması sunacak. Üç, geçen yıl sona eren Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi korkuluklarının restorasyonu hakkında da bilgiler verecek.
Sunumların sonunda minyatür sanatçısı Cahide Keskiner'le yapılan "İstanbul'un Ustaları Belgeselleri - Minyatür Sanatı" bölümü izlenecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!