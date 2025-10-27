Ellinci durak olarak Kütahya’ya geldiklerini dile getiren Yaşar, şunları kaydetti: "Oyunlarımızı, mutluluğumuzu paylaşıyoruz ve paylaştıkça da çoğaltıyoruz. Şimdiye kadar yüz binlerce insanın kalbine dokunduğumuza inanıyoruz. Oyun tırımızda birbirimizin ismini dahi bilmeden oyun arkadaşı oluyoruz. Çocuklar birbirlerini tanımadan bile halat çekmede bireysel bağ kuruyorlar, hacı yatmazda kondisyonlarını geliştiriyorlar. Federasyon branşlarımız olan mas güreşi, mangala, on iki taş, halat çekme gibi oyunların yanı sıra diğer geleneksel oyunlarımızı şehirlere taşımaya çalışıyoruz."