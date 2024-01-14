Geleneksel lezzet! Karadenizlilerin vazgeçilmezi: Karalahana çorbası!

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Karadeniz bölgesinin dışında pek bilinmeyen çorbalardan biri olan karalahana çorbası, gerek iklim şartları gerekse kolay ve çabuk yetiştirilmesi sebepleri ile tercih edilmiştir. Lif oranı oldukça yüksek C ve E vitaminleri bakımından zengindir. Peki, karalahana çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte karalahana çorbasının tarifi!

Kaç Kişilik: 6-8

Hazırlama Süresi: 25 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

KARALAHANA ÇORBASI MALZEMELERİ 1 bağ karalahana (yaklaşık 20 -25 yaprak)

1 adet soğan

2-4 diş sarımsak

1 çay bardağı barbun fasulye (akşamdan ıslatılmış)

1 çay bardağı mısır tanesi

1 kahve fincanı mısır unu

1 tatlı kaşığı iç yağı

1 çorba kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı salça

REKLAM KARALAHANA ÇORBASI NASIL YAPILIR? Karalahananın kökü hafifçe kesilir ve alınır ardından ince ince kesilir. Tencerede suya tuz atılarak kaynatılır. İnce ince kıyılan lahanalar suya atılarak çok öldürmeden 5 dakika kaynatılır. Mısır yarması sıcak suda 10 dakika ıslatılır. Soğanlar ince ince kıyılır, tencerede yağ, patates, havuç ve sarımsak ile kavrulur. (İsteğe göre çok az kuyruk yağı ilave edilir) Biber salçası da eklenerek kavrulmaya devam edilir. Haşlanıp suyu süzülen lahanalar tencereye alınır, üzerine barbunyalar konur ve karıştırılır. Mısır yarması, tuz ve sıcak su da eklenerek pişirilmeye başlanır. Mısır unu pişince hafifçe serpilerek ilave edilir ve servise hazırlanır. Afiyet olsun!

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