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        Haberler Sağlık Geleneksel Çin Tıbbı'na göre duygular ve ilişkili olduğu organlar

        Geleneksel Çin Tıbbı'na göre duygular ve ilişkili olduğu organlar

        Duygular, elde tutulan somut şeyler olmadığı için birçok kişi bir duyguyu hissettikten sonra onların tamamen geçtiğini düşünür ancak Geleneksel Çin Tıbbı'na göre, duygular organlarımızı etkiler bu yüzden bir kişinin sağlığına kavuşması için fiziksel ve mental sorunlar bir arada ele alınmalıdır.

        Habertürk
        Giriş: 22.07.2023 - 15:52
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        • 1

          Modern dünyada bir kişi sağlık sorunu yaşadığında bu genelde hastalıklı bir organ veya enfeksiyon çerçevesinde değerlendiriliyor. Ancak Geleneksel Çin Tıbbı (GÇT) insan ruhu ve fiziksel sağlık arasında bir köprü olduğunu düşünüyor.

          Bu anlayışa göre aşırı sinirlilik ve öfke karaciğeri etkileyebilir ve regl ağrısı, baş ağrısı, yüz ve gözlerde kızarıklık, baş dönmesi ve ağız kuruluğu gibi birçok rahatsızlığa neden olabilir.

        • 2

          Başka bir örnek olarak; GÇT, bir kişinin kendisini sürekli üzgün hissetmesini akciğerdeki bir soruna bağlıyor.

          Bununla beraber, geleneksel tıp anlayışında teşhis oldukça bireyseldir. Her hastanın kendine özgü ortaya çıkan semptomlarına göre tedavi uygulanır.

        • 3

          Elbette, diğer tıbbi gerçekler de tedavinin bir parçası olarak kabul ediliyor ancak Çin'in geleneksel şifa anlayışında belirli bir sağlık sorununu iyileştirmek için hem fiziksel hem de akıl sağlığı beraber ele alınıyor. İşte, GÇT'ye göre duygular ve ilişkili olduğu organlar...

        • 4

          AKCİĞER

          Akciğerler vücuda oksijen taşır ve karbondioksiti uzaklaştırır.

          Akciğer; keder, üzüntü ve birinden ve/veya bir yerden ayrılma ile ilgili duygularla bağlantılıdır.

        • 5

          DALAK

          Dalak, vücudun bağışıklık sisteminde önemli bir rol oynar ve eski kan hücrelerini, bakterileri vücuttan uzaklaştırır ve kanı temizler.

          Dalak; endişe, bir konuya fazlaca odaklanma gibi duygularla bağlantılıdır.

        • 6

          BÖBREK

          Böbrekler, vücuttaki atıkların ve fazla sıvının dışarı çıkarılmasını sağlar.

          Böbrek; korku, endişe, güvensiz hissetmek, zayıf irade ve izole edilmenin vermiş olduğu duygularla ilgilidir.

        • 7

          KARACİĞER

          Sindirim ve besinlerin vücutta işlenmesi için çalışır.

          Karaciğer; öfke, kızgınlık, hayal kırıklığı, sinirli olmak, acı çekmekle ilgili duygularla bağlantılıdır.

        • 8

          KALP

          Kalp kanı tüm vücuda pompalar. GÇT'de bu organ neşe ile bağlantılıdır.

          Kalp; coşku ve enerji eksikliği, zihinsel huzursuzluk, depresyon, uykusuzluk ve umutsuzluk ile ilgili duygularla bağlantılıdır.

          Kaynak: Wery Well Mind

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