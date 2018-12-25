Ferhat Göçer, yeni single çalışması 'İçimdeki Hazine'yi 2019'un ilk günlerinde çıkaracak. Göçer, yeni şarkısında 2049'dan 2018'e gelen kendisini canlandırdı. 1985 yapımı 'Geleceğe Dönüş'te Michael J. Fox'un canlandırdığı 'Marty McFly'dan esinlenerek 'Ferhat McFlay' olan Ferhat Göçer'i görenler tanımakta zorlandı.

Beyaz saçları ve sakalıyla, elindeki bastonuyla İstanbul sokaklarında dolaşan Göçer, "Hikayesiz klip çekmeyeceğimi söylemiştim, Yeni şarkımda da 'Ferhat McFly' oldum" dedi. Öncek kliplerinde 'Eros' ve 'Robin Hood' olan sanatçı, bir sonraki klibinde ise 'Ayran Man' olacak. Söz ve müziğin Ferhat Göçer'e ait olduğu İçimdeki Hazine'nin klibinin yönetmenliğini ise Ercan Şencan üstlendi.