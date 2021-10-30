AA

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yapılan derlemeye göre, sabit sermaye yatırımlarının cari fiyatlarla bu yıl 1 trilyon 960 milyar lira olarak gerçekleşeceği tahmin edilirken, 2022'de bu tutarın 2 trilyon 330 milyar 247 milyon lira olması hedefleniyor.

Gelecek yıl 2,3 trilyon liralık sermaye yatırımlarının 268 milyar lirasının kamu kesimi, yaklaşık 2 trilyon 62 milyar 222 milyon lirasının da özel kesim tarafından yapılması planlanıyor.

2022 yılında, cari fiyatlarla kamu kesimi sabit sermaye yatırımlarının yüzde 46,1'inin merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki idareler, yüzde 28,1'inin yerel yönetimler, yüzde 24,1'inin işletmeci KİT'ler, yüzde 1,6'sının döner sermayeli kuruluşlar ve sosyal güvenlik kuruluşlarınca gerçekleştirileceği öngörülüyor.

Kamu kesimi sabit sermaye yatırımlarının tarım, madencilik, enerji, ulaştırma, eğitim ve diğer hizmetler alt sektörlerinde yoğunlaşması bekleniyor. Bu kapsamda, kamu yatırımlarının 87 milyar lirasının ulaştırma, 28,5 milyar lirasının eğitim, 24,4 milyar lirasının enerji, 23,3 milyar lirasının madencilik, 21,5 milyar lirasının tarım, 18,8 milyar lirasının da sağlık sektörlerine harcanması planlanıyor.

Ayrıca kamu tarafından konut sektörüne 3,78 milyar lira, imalat sektörüne 2,8 milyar lira, turizme 489 milyon lira, diğer sektörlere de 57 milyar 431 milyon lira sabit sermaye yatırımı yapılması öngörülüyor.

ÖZEL KESİM SERMAYESİ ULAŞTIMA, KONUT VE İMALATA AKACAK

Bu dönemde özel kesim sabit sermaye yatırımlarının imalat sanayisi, ulaştırma ve konut alt sektörlerinde yoğunlaşması öngörülüyor. 2,1 trilyon liralık yatırımın yaklaşık 630 milyar lirasının ulaştırma, 600 milyar lirasının konut, 547 milyar lirasının imalat, 72 milyar lirasının sağlık sektörlerine ayrılması hedefleniyor.

Ayrıca, özel kesimin sabit sermaye yatırımlarının 45 milyar lirası eğitime, 36 milyar lirası madenciliğe, 32 milyar lirası enerjiye, 22 milyar lirası tarıma ayrılacak.

Sabit sermaye yatırımlarının cari fiyatlarla sektörel dağılımı, bu yılki gerçekleşme tahmini ve gelecek yıla ilişkin program hedefleri (milyon lira) şöyle:

Sektörler 2021 (Gerçekleşme tahmini) 2022 (Program hedefi) Kamu Özel Toplam Kamu Özel Toplam Tarım 14.886 18.235 33.122 21.457 21.912 43.369 Madencilik 13.354 30.587 43.941 23.305 36.444 59.749 İmalat 1.068 446.501 447.569 2.815 546.857 549.672 Enerji 16.470 26.252 42.723 24.434 32.316 56.750 Ulaştırma 77.367 543.063 620.430 87.074 629.637 716.711 Turizm 313 16.740 17.052 489 19.283 19.773 Konut 3.003 511.428 514.431 3.770 600.123 603.893 Eğitim 26.966 37.821 64.787 28.461 45.276 73.738 Sağlık 18.130 59.419 77.550 18.787 72.473 91.260 Diğer Hizmetler 52.951 45.860 98.811 57.431 57.901 115.332 TOPLAM 224.509 1.735.907 1.960.415 268.024 2.062.222 2.330.247