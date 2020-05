AA

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden BOTAŞ'ın menajeri Gürkan Can, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun beyaz sezon ilan etmesiyle ilgili aldığı karar hakkında açıklamalarda bulundu.

Gürkan Can yaptığı açıklamada, TBF'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle aldığı kararla birlikte kulüplerin ve sporcuların yaşadığı belirsizliğin sona ermesinden memnuniyet duyulduğunu belirtti.TBF tarafından alınan kararı doğru bulduklarını vurgulayan Can, "Sağlık açısından içinde bulunduğumuz kaos ortamında sporcuların, antrenörlerin ve çalışanların işlerine odaklanmaları beklenemezdi ve alınacak tedbirler ne olursa olsun temasın üst düzeyde olduğu basketbolda da güven ortamı sağlanamayacaktı. Bu gibi önemli nedenlerden ötürü, insan sağlığını her şeyin üstünde tutarak ligleri sonlandırma kararını alan TBF'ye ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı. Salgın nedeniyle çalışmaların evden sürdürüldüğünün altını çizen Can, şunları kaydetti: "Takım kondisyonerimizin eşliğinde A takımı, gelişim takımı ve altyapı sporcularımıza programlar hazırlanarak online çalışmalar yapıldı. A takımı sporcularımızı her an lig başlayacakmış gibi düşünerek hazır tutmaya çalıştık. Tüm sezon yüksek düzeyde antrenman yapan sporcuların bu süreçte evde yapacağı çalışmaların kısıtlı ve sıkıcı olması geri dönüşü zorlaştıracak etkenlerin başında geliyordu."

"GELECEK SENE KOLAY OLMAYACAK"

Yeni sezon hazırlıklarına yavaş yavaş başlanacağını aktaran Can, "Gelecek sene kolay bir sene olmayacak. Bunu şimdiden öngörebiliyoruz. Kulüpler bütçelerini ona göre ayarlayıp harcamalarını ona göre yapacaklardır. Bu süreçle birlikte bazı şeylerin değişeceği aşikar. Yüksek oyuncu maliyetleri, yetersiz sponsor sayısı, müsabakalara seyirci çekilmesi, pazarlama ve en önemlisi oyuncu yetiştirme gibi konuları masaya yatırmamız gerekecek. Önemli olan kadın basketbolu için bu kaos ortamını avantaja çevirecek kararlar almak." değerlendirmesinde bulundu.Normalleşme süreci doğrultusunda altyapı hazırlıklarının da sürdürüleceğini aktaran Can, şöyle konuştu: "Yakında duyurularına da başlayacağımız, altyapılarda birkaç taslak projemiz var. Bu bağlamda takip ettiğimiz birçok oyuncuyu kampımıza davet edeceğimizi buradan duyurmuş olalım. Her zaman dediğimiz gibi altyapılara destek verilmesini çok önemsiyoruz. Kulüpler de umarım altyapılara yatırım yapılması gerektiğini anlamıştır artık. Her sene yabancı oyuncuları getirip oynatarak belli bir yol kat edilemiyor. Bizim amacımız altyapılardan milli takımlara oyuncu yetiştirmek. TBF'nin üzerinde çalıştığı altyapı teşvik projesinin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi çok önemli ve tüm kulüpler de buna destek olmalı"Değişecek düzene uyum sağlamak amacıyla çalışmalar yaptıklarını söyleyen Can, "Orta ve uzun vadeli plan, program ve projelerimizi tekrar gözden geçirmekteyiz. Geçen sene süper ligde mücadele eden ve bu senede mücadelesini sürdürecek olan gelişim takımımız meyvelerini vermeye başladı. Burada yetişen birçok oyuncumuz bu sene A takıma adapte edilerek gelişimleri sağlanacak." şeklinde görüş belirtti.