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Gelecek Partisi seçim startını verdi

Gelecek Partisi seçim startını Konya'dan verdi. Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu yaptığı açıklamada, Türkiye'nin çok önemli bir seçim sürecine gireceğini belirterek, "Yeni bir ufku Türkiye'nin önüne koyacağız" dedi

Giriş: 19.12.2022 - 14:37 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Gelecek Partisi seçim startını verdi
AA

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin seçim çalışmalarını Konya'dan başlattı.

Davutoğlu, bir otelde, gazetecilerle bir araya geldi.

Konya'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Davutoğlu, şebiarus törenleri için geldiği Konya'da, bir dizi yoğun program icra ettiklerini aktardı.

Davutoğlu, Türkiye'nin çok önemli bir seçim sürecine gireceğini belirterek, "Yeni bir ufku Türkiye'nin önüne koyacağız. Türkiye'yi iki büyük şerden korumak için mücadele ettik, 6'lı masa da bu mücadelenin bir parçasıdır. Türkiye'yi barıştırmak üzere yola çıktık. Hiçbir şahsi hedefimiz, öfkemiz ve kinimiz yoktur." ifadesini kullandı.

Önümüzdeki günlerde 6'lı masa zirvesinin ev sahipliğini yapacağını anımsatan Davutoğlu, şöyle devam etti:

"Geçiş süreci yol haritasını, önümüzdeki hafta liderlerle görüşmeleri tamamlayıp bitireceğiz. 6 lider olarak nasıl bir yönetim kuracağımızı, herkesin ortak iradesi ve gücüyle bunu tanımlayacağız. Ortak bir hükümet programı ki bütün unsurları partimizin açıkladığı, örtüşen unsurlardır, onu açıklayacağız. Daha sonra da herkesin merak ettiği ama bizce asli soru olmayan adaylık meselesi de dahil Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri konusunda tavrımızı koyacağız. Ama Gelecek Partisi olarak ilk seçim startını Konya'dan veriyoruz."

Gazetecilerin, ülke ve Konya gündemine ilişkin sorularını yanıtlayan Davutoğlu, daha sonra teşkilat mensuplarıyla otel önünde seçim çalışmalarını başlattı.

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