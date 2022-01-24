Gelecek Partisi'nden "kadim" açıklaması

Gelecek Partisi Genel Başkan Basın Müşaviri Ufuk Karcı imzasıyla, Habertürk yazarı Murat Bardakçı'ya hitaben yapılan açıklama şöyle:

"Kadim ölü anlamına değil, başlangıcı belli olmayacak kadar köklü ve mevcut olan anlamına gelir.

Mesela Kanun-ü Kadim başlangıcı belli olmayan, hala geçerli olan âdet ve gelenek için kullanılır. Aşina-yı kadim ile ifade edilen eski dostun ölü olması gerekmez. Kur'an-ı Kerim için kullanılan Kelâm-ı Kadim tabiri ölü değil ezeli kelâm anlamındadır. Süryani Kadim Kilisesi de köklü ama yaşayan bir kilisedir.

Bu anlamda Kürtçe için kadim derken başlangıcı belli olmayacak kadar eski, köklü ve bu topraklara ait demek istenilmiştir. Kürtçeye ölü demek için tarih, kültür ve sosyolojiden bihaber olmak gerekir.

Osmanlı Tarihine miktâr-ı kâfi aşina olan herkes hem kanunnamelerde hem de vesikalarda "Kadim" İfadesinin "Başlangıç noktası belli olmayacak şekilde mevcut olan" anlamında ne kadar sık geçtiğini ve önemli olduğunu görecektir.

Doğrudan kaynağa bakmayanlar için ise Ömer Lütfi Barkan'dan Halil inalcık'a, daha yeni kaybettiğimiz Mehmet Genç'e bakmak yeterli olacaktır."