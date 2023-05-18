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Gelecek Partisi'nde 9 genel başkan yardımcısı görevlerini devretti

14 Mayıs seçimlerine CHP listesinden giren ve TBMM’de 10 milletvekilliyle temsil edilmeye hak kazanan Gelecek Partisi’nde parlamentoya girmeye hak kazanan 9 genel başkan yardımcısı görevlerini başka isimlere devretti

Giriş: 18.05.2023 - 18:20 | Güncelleme: ABONE OL
Gelecek Partisi'nde 9 genel başkan yardımcısı görevlerini devretti
Gelecek Partisi'nde görev değişimi
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HABERTURK.COM

Parlamentoda 10 kişiyle temsil edilecek olan Gelecek Partisi’nde milletvekili seçilen genel başkan yardımcıları görevlerini başka isimlere devretti.

Ankara Milletvekili seçilen Nedim Yamalı’dan boşalan Siyasi İşler Başkanlığı’na Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün getirildi. Üstün’den boşalan Seçim ve Hukuk İşleri Başkanlığı’na ise Alaattin Fırat atandı.

TBMM’ye İstanbul 1. Bölgeden giren Teşkilat Başkanı Selim Temurci ise görevini Parti Yönetim Kurulu üyesi ve eski milletvekili Ömer Ünal’a bıraktı.

Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Sema Silkin Ün ise Meclis’e giren isimler arasında yer alıyordu. Denizli’den vekil seçilen Ün’ün görevini yeni dönemde Burçak Başbuğ Erkan yürütecek.

İstanbul’dan milletvekili seçilen bir diğer isim olan Doğan Demir, partinin kuruluşundan bu yana sürdürdüğü Yerel Yönetimler Başkanlığı’nı Parti Yönetim Kurulu üyesi Hasan Hüseyin Bozok’a devrediyor.

İzmir’den milletvekili seçilen AR-GE Başkanı Mustafa Bilici’nin yerine Parti Yönetim Kurulu üyesi Ferhat Esener, Antalya’dan seçilen İnsan Hakları Başkanı Serap Yazıcı Özbudun’un yerine Parti Yönetim Kurulu üyesi Bahadır Kurbanoğlu, Bursa’dan parlamentoya giren Kani Torun’un yerine ise Genel Başkan Danışmanı Hasan Seymen getirildi.

Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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