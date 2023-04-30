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Gelecek Partisi lideri Davutoğlu: Önümüz parlak, kimse karamsarlığa kapılmasın

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "İnşallah önümüz parlaktır. Kimse karamsarlığa kapılmasın. Kimse Türkiye'nin geleceğini, özellikle de gençlerin geleceğini ipotek altına almaya kalkmasın" dedi

Giriş: 30.04.2023 - 13:49 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Gelecek Partisi lideri Davutoğlu: Önümüz parlak, kimse karamsarlığa kapılmasın
AA

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Türkiye'de Millet İttifakı olarak en üst düzeyde 6 genel başkanın oluşturduğu iklimin illere, ilçelere kadar yayılmış olmasından çok mutlu oldum." dedi.

Davutoğlu, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Afyonkarahisar'da, hayatını kaybeden iş insanı Hacı Nurettin Güzbey'in ailesini ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Daha sonra kentte bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Davutoğlu, Millet İttifakı'nın Türkiye'de siyaseti yeniden şekillendirmek için çalıştığını belirtti.

Davutoğlu, "Afyonkarahisarlı hemşehrilerime ifade etmek istiyorum. Hiç çekinmeden, korkmadan, kimsenin sizin özgür iradenize ipotek koymasına izin vermeden 14 Mayıs'ta sandıklara inşallah gideceksiniz." ifadesini kullandı.

Milet İttifakının gelir adaletini savunduğunu dile getiren Davutoğlu, her alanda adaletsizliği gidereceklerini söyledi.

Davutoğlu, 14 Mayıs'ta Türkiye'de yeni bir dönemin, yeni bir siyasetin, yeni bir psikolojinin, yeni bir iklimin hakim olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de Millet İttifakı olarak en üst düzeyde 6 genel başkanın oluşturduğu iklimin illere, ilçelere kadar yayılmış olmasından çok mutlu oldum. Bu Türkiye'nin barışı için gerekli. Millet İttifakı, millet önünde açıkça yaşayan ittifaktır. İnşallah önümüz parlaktır. Kimse karamsarlığa kapılmasın. Kimse Türkiye'nin geleceğini, özellikle de gençlerin geleceğini ipotek altına almaya kalkmasın."

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