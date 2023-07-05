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Gelecek Partisi Lideri Davutoğlu ile Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu yarın ortak açıklama yapacak

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ortak grup kurma girişimiyle ilgili olarak yarın birlikte açıklama yapacak

Giriş: 05.07.2023 - 20:33 | Güncelleme: ABONE OL
Gelecek Partisi Lideri Davutoğlu ile Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu yarın ortak açıklama yapacak
HABERTURK.COM

Gelecek Partisi tarafından yapılan yazılı açıklamada Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun yarın ortak açıklama yapacağı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Saadet Partisi ve Gelecek Partisi arasındaki TBMM Grup kurma görüşmeleri nihayete ermiştir. Konu hakkında Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu, yarın saat 12:30’daGelecek Partisi Genel Merkez binasında açıklamalarda bulunacaktır.

Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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