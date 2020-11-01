Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisince hazırlanan "tam demokratik güçlendirilmiş parlamenter sistem modeli"nin 9 Kasım Pazartesi kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.
ANFA Altınpark Kongre Merkezi'nde "Gelecek Senin Gelecek Türkiye'nin" sloganıyla düzenlenen Gelecek Partisi 1. Olağan Kongresi, Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'nun delegeleri selamlamasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada, İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, partisinden bir heyetin depremin ardından İzmir'e gidip incelemede bulunduğunu belirtti.
Deprem felaketinden etkilenen diğer illere ve Yunanistan'a geçmiş olsun dileklerini ileten Davutoğlu, hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ve eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu'ya Allah'tan rahmet diledi.
Davutoğlu, Gelecek Partisinin iktidarında Türkiye'ye huzur geleceğini ifade ederek, "Biz geçmişi değil geleceği, nefreti değil sevgiyi, öfkeyi değil merhameti, korkuyu değil ümidi, haksızlığı değil adaleti, sefaleti değil refahı konuşmak için buradayız. Türkiye'yi tabulardan, korkulardan, yasaklardan, yoksulluktan, yolsuzluktan ve yalandan kurtarmak için buradayız. İstiklal Marşımızdan feyz alarak, 'Korkma' diye haykırarak yola çıktık" diye konuştu.
"TAM DEMOKRATİK GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEMİ SAVUNUYORUZ"
Fransa yönetiminin İslam karşıtı tutumunu eleştiren Davutoğlu, "Fransa'daki aklı başında aydınların Macron'a Fransız devriminin alfabesi olan 'liberte, egalite, fraternite' yani 'özgürlük, eşitlik, kardeşlik' ilkelerinin bütün insanları ve yurttaşları kapsadığını öğretmesi hem kendisinin hem de Fransa'nın geleceği için elzemdir." ifadesini kullandı.
Genel Başkan Davutoğlu, partisinin tam demokratik güçlendirilmiş parlamenter sistemi savunduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:
"Demokrasimizi kalıcı şekilde kurumsallaştırarak, ülkemizi gelecek asırlara taşıyacağına inandığımız tam demokratik güçlendirilmiş parlamenter sistem modelimizi 9 Kasım Pazartesi kamuoyumuzla paylaşacağız. Daha sonra da bütün siyasi parti liderleri, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve vatandaşlarımızdan katkılarını, önerilerini isteyeceğiz."
"YOKSULLAŞMA İNSANIN ONURUNU TAHRİP EDECEK NOKTAYA GELDİ"
AK Parti'nin ekonomi, siyasi ve eğitime yönelik icraatları ile MHP'nin Doğu Türkistan konusuna yönelik tutumunu da eleştiren Davutoğlu, halkın karşı karşıya kaldığı yoksullaşmanın insan onurunu tahrip edeceği noktaya geldiğini savundu.
Davutoğlu, Kovid-19 salgının ilk günlerinde ekonomiye yönelik çözüm önerilerini açıkladıklarını hatırlatarak, partisinin ekonomi modelinin detaylarının aralık sonu veya ocak başında açıklanacağını bildirdi.
Parti Sözcüsü Selim Temurci'nin divan başkanı olduğu kongrede, Davutoğlu tarafından partiye yeni katılanlara rozet takıldı.
Kongre dolayısıyla hazırlanan "Umut Sensin" videosu gösterildi.
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