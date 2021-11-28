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Salı günü yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamına odaklanılacak ve aynı hafta içinde hem enflasyon hem de ihracat rakamları açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 30 Kasım Salı günü yılın 3'üncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıklayacak. Temmuz-eylül dönemine ilişkin dönemsel gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verileri saat 10.00'da duyurulacak.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, GSYH'nin 3. çeyrekte yüzde 8,1 büyümesini bekliyor.

Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 büyüyerek 1999'dan bu yana açıklanan yeni serideki en yüksek büyüme rakamına ulaştı.

TÜİK, yarın kasım ayına ilişkin ekonomik güven endeksini kamuoyuna duyuracak. Endeks, eylülde 102,4 iken ekimde yüzde 1 azalarak 101,4 değerine geriledi.

İHRACAT VE ENFLASYON



Gelecek hafta gözlerin çevrileceği diğer veriler ise aynı gün açıklanması beklenen ihracat ve enflasyon rakamları olacak.

Ticaret Bakanlığınca 3 Aralık Cuma kasım ayına ilişkin geçici dış ticaret verilerinin açıklanması bekleniyor. Türkiye'nin ihracatı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,2'lik artışla 20,8 milyar dolar seviyesinde açıklandı. Bu değerle "Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamı" gerçekleşti.

TÜİK, 3 Aralık Cuma kasım ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi ile yurt içi üretici fiyat endeksini de açıklayacak. Tüketici fiyat endeksi ekimde yıllık yüzde 19,89, aylık yüzde 2,39 arttı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu da 1 Ocak 2022'den geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere 1 Aralık Çarşamba ilk toplantısını gerçekleştirecek. Milyonlarca çalışanın ve işverenin gözü bu toplantıda olacak.

İŞSİZLİK VE SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ TAKİP EDİLECEK



Gelecek ay takip edilecek bir diğer veri olan işsizlik rakamları da 10 Aralık Cuma belli olacak. TÜİK, ekim dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıklayacak. İşsizlik oranı eylülde geçen yılın aynı ayına göre 0,3 puan azalışla yüzde 11,5 oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşılanmanın giderek artmasının ekonomik aktivite üzerindeki etkileri bakımından 13 Aralık Pazartesi duyurulacak ekim ayına ilişkin ciro ve perakende satış endeksleri ile sanayi üretim endeksi yakından takip edilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı da kasım ayının bütçe gerçekleşmelerini 15 Aralık Çarşamba açıklayacak.

PARA POLİTİKASI KURULU 16 ARALIK'TA



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da aralıkta "2022 Yılı Para ve Kur Politikası" metnini açıklayacak. Bu metin, gelecek yıla ilişkin para ve kur politikalarının belirlenmesi açısından büyük önem taşıyor. Böylece gelecek yılın finansal istikrar ile enflasyon raporları ve Para Politikası Kurulu toplantılarına ilişkin takvim de belirlenmiş olacak.

Yılın son Para Politikası Kurulu toplantısı da 16 Aralık Perşembe gerçekleştirilecek. Kurul, son toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 16’dan yüzde 15’e indirilmesine karar vermişti.

Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini 13 Aralık Pazartesi duyuracak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, Genel Kuruldaki görüşmelerin ardından da yasalaşacak.