Hızlı büyüme potansiyeline sahip yüksek etkili girişimleri keşfetmek üzere 22 Aralık 2020 tarihinde 25 milyon TL başlangıç sermayesiyle kurulan ve erken aşama girişimlere odaklanan hiVC, kuruluşunun ilk yılında 9 girişimi portföyüne kattı.
Yatırım yaptıkları girişimlerin tüm büyüme sürecinde aktif rol aldıklarını vurgulayan hiVC Yönetim Kurulu Başkanı Onur Topaç "Hedefimiz geleceğin 'unicorn'larını henüz erken aşamadayken keşfetmek" dedi.
Bütüncül bir bakış açısıyla, girişimlere ihtiyaçlarına göre destek vererek Türkiye'deki çıkış sayısını artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Topaç, "Girişimciler ile el ele kazanan iş modelleri oluştururken, girişimleri yatırım sürecine hazırlıyor ve yatırım sonrası gelişim süreçlerinde aktif bir şekilde desteklemeye devam ediyoruz. Girişimleri sonraki yatırım turlarında ihtiyaçlarını karşılayabilecek ulusal ve uluslararası yatırım ortakları ile bir araya getirmenin yanında ekosistemi uzun yıllar boyunca destekleyen kişilerle aynı masayı paylaşıyor, ekosistem liderleri önderliğinde şeffaf ve güvenilir süreçler yürütüyoruz" diye konuştu.
Verilen bilgiye göre, yönetim kurulu başkanlığı görevini Gedik Yatırım ve Inveo Yatırım Holding CEO'su Onur Topaç'ın üstlendiği hiVC'nin yönetim kurulu üyeleri arasında melek yatırımcı Ersin Pamuksüzer ve Foriba'yı Sovos'a exit eden seri girişimci ve melek yatırımcı Koray Bahar bulunurken, Bora Şahinoğlu da hiVC'nin genel müdürlüğü görevini üstleniyor.
Hızlı büyüme potansiyeline sahip teknoloji odaklı ekiplere yatırım yapan hiVC'nin şu ana kadar yatırım yaptığı şirketler arasında VR Lab Academy, Git Kargo, HOP!, Aposto, helo, Robomotion, Houston Bionics, hiBoost ve Insumo bulunuyor.
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