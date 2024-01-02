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        Haberler Gündem Güncel Geleceğin teknolojisi metaverse'e ilgi azaldı! Bilişim uzmanı Habertürk’e değerlendirdi

        Geleceğin teknolojisine ilgi azaldı mı? Bilişim uzmanı Habertürk’e değerlendirdi

        Gerçek dünyayla sanal ortamı bir araya getirerek yeni bir deneyim sunan "metaverse teknolojisi", başlangıçta dünya genelinde arsa satışlarıyla büyük bir ilgi görmüştü. Ancak son zamanlarda bu ilgi azalmaya başladı. Özellikle güvenlik ve gerçek dünyayla adaptasyon konularında ortaya çıkan soru işaretleri, 'metaverse'e olan ilgiyi azalttı.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 02.01.2024 - 17:01 Güncelleme: 02.01.2024 - 17:01
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        Metaverse, başlangıçta geleceğin teknolojisi olarak büyük umutlar vadetmişti. Ancak zamanla karşılaşılan sorunlar, bu heyecanı azalttı. Metaverse teknolojisine güvensizliğin artmasına ilişkin Bilişim Uzmanı Gökhan Say Habertürk’e konuştu.

        Say, 'Metaverse'ün günümüzün önemli bir teknolojisi olduğunu belirterek, “İnternetin geleceği olarak çıkmış olan ondan sonrasında da çok daha ileri bir varsayımla hayatın geleceği olacak denilen gerçekten de çok önemli teknolojilerden bir tanesidir.” diye konuştu.

        “YATIRIMCILAR DİKKATLİ OLMALI”

        Say, ‘Metaverse'de yapılan yatırımların çoğunun kısa vadeli ve spekülatif olduğuna dikkat çekti. Kripto para piyasasındaki düşüşlerin etkileriyle bu ilginin azaldığını belirten Say, “Pek çok insan ne yazık ki kısa vadeli yatırımlar yaparak büyük paralar kaybettiler. Arsalara yatırım yapan küçük yatırımcı diyebileceğimiz kişiler yatırımlarını çekmiş durumdalar. Ama şunu da unutmamak lazım bir kripto kışı yaşıyoruz kriptolarda da yüzde 95'e varan düşüşler yaşadık.” dedi. Say, yatırımcıların dikkatli ve bilinçli olmaları gerektiğini vurguladı.

        Ancak, uzmanlar bugün pek olmasa da ilerleyen yıllarda ‘Metaverse'ün hayatımıza mutlaka yer alacağı görüşünde..

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