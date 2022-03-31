Jüri üyeleri belli oldu

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Sanat Vakfı (TÜRSAK) iş birliğiyle sinema öğrencilerinin kısa film projelerini maddi ve ayni imkanlar sağlayarak hayata geçirmelerine destek veren 'Geleceğin Sineması' 19'uncu yılında genç sinemacılarla buluşmaya devam ediyor. Hayata geçirilen filmlerin yerli ve yabancı festivallerde ödüllerle dönmesiyle karşılığını alan projelerden olma özelliğine sahip olan ‘’Geleceğin Sineması’’nın bu yılki jüri üyeleri belirlendi.

Jüri başkanlığını yönetmen ve yazar Özer Feyzioğlu’nun üstlendiği jüri üyeleri arasında; oyuncu Burcu Kara, yönetmen Bora Oyacı, Doç. Dr. Nagihan Çakar Bikiç ve Sinema Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Yavuzkanat yer alıyor.

Başvuruların değerlendirilmesinin ardından jüri üyeleri tarafından belirlenen 10 senaryo film yapım desteği alarak filme dönüşme imkânı bulacak ve çekilen filmler tekrar değerlendirilerek ilk 3 film belirlenecek.