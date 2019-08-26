Geleceğin sinemacılarına destek

Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl 26 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festival kapsamında ilki yapılacak Altın Portakal Sinema Okulu, Türkiye'deki üniversitelerin radyo, televizyon, sinema, medya, iletişim ve görsel sanatlar bölümlerinden 100 öğrenciyi festivalin konuğu olarak Antalya'da ağırlarken; iki yıl aradan sonra festivale geri dönen 'Ulusal Yarışma' da birçok genç sinemacı için film yolculuklarında önemli bir durak olmaya devam edecek. Başvuruların 6 Eylül'de sona ereceği Antalya Film Forum ise, yeni projeleri hayata geçirmek için Türkiye'deki en önemli film platformu olmayı sürdürecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek