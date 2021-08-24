Geleceğin sinemacıları belli oldu 0:00 / 0:00

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği, TÜRSAK Vakfı'nın danışmanlığı ve iş birliği ile sinema öğrencilerinin kısa film projelerini hayata geçirmeleri amacıyla farkındalık yaratan '18. Geleceğin Sineması' yarışmasında ana jürinin kararı sonucu kazanan isimler Maximum Uniq Açıkhava'da gerçekleştirilen ödül töreninde belli oldu

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Sinema öğrencilerinin nitelikli kısa filmler yapabilmeleri için gerekli maddi ve ayni imkanları yaratabilmek adına Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği ile Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK)'nın danışmanlığı ve iş birliğiyle bu yıl 18'inci kez düzenlenen Geleceğin Sineması Yarışması'nda kazanan isimler ödül töreniyle açıklandı. Maximum Uniq Açıkhava'daki ödül töreni KOVID-19'a karşı alınan önlemlerle sınırlı sayıda davetli ve basın mensubunun katılımıyla gerçekleştirildi. Törenin sunuculuğunu oyuncu Cansel Elçin üstlendi.

Kazanan isimlerin açıklandığı ödül töreninin açılış konuşmasını TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Okan yaptı. 18. Geleceğin Sineması yarışması ile gençlerin hayallerinin gerçeğe dönüştüğünü söyleyen Okan, ödül törenine katılım gösteren tüm konuklara teşekkür etti. Geleceğin Sineması yarışmasının vakfın en önemli projeleri arasında olduğunu ve 18 yıldır devam ettiğini belirten Okan, "Bu yarışmayla birlikte öğrencilerimizin senaryolarını filme dönüştürmelerinde onlara destek olmanın mutluluğunu yaşıyor, sinema sektörümüze tecrübeli ve bilgili gençler yetiştirmekten gurur duyuyoruz" dedi. Bu yıl başlattıkları Genç Gönüllüler Birimi ve Çocuk Kulübü gibi projelerle her yaştan sinemaseveri sektörün önde gelen isimleriyle buluşturmaya da devam ettiklerini ifade eden Okan, bu etkinlikleri gerçekleştirme aşamasında destek sağlayan tüm sponsor ve iş ortakları ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'a özel teşekkürlerini iletti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan

Açılış konuşmasının ardından sahneye gelen isim Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan oldu. Konuşmasına "Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un selamını getirdim" diyerek başlayan Demircan, beyazperdeden sızan ışığın bizleri burada buluşturma öyküsü aslında bir sevdanın öyküsü olduğunu ve sinema sanatının insanoğlunun dehlizlerinde saklı derin duygularının ve düşüncelerinin yüzyıllar sonrasına kalıcılığının ifadesi olduğunu belirtti. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak yeni hedeflere koşan gençlerle birlikte yarınları sanatla güzelleştirme çabasını gururla gerçekleştirdiklerini söyleyen Demircan, bu çabayı da desteklemeye canla başla devam ettiklerinin altını çizdi. "Ulusal sinema eserlerinin yaygın olarak izleyiciye ulaştırılmasını sağlama ve sanat bilincini yükseltmek adına politikalar üreterek bu amaca hizmet eden projeleri destekleyerek nitelikli eser üretimini teşvik ediyor ve kültür mirasımızın gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sunuyoruz" diyen Demircan, uluslararası boyutta olmanın yerini ve rolünü güçlendirme misyonuyla da hareket ettiklerini ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan - TÜRSAK Başkanı Cemal Okan

18 yıldan bu yana büyük emeklerle gerçekleştirilen Geleceğin Sineması yarışmasının Türk sinema sanatına verilen emeğin taçlanmış hali olarak var olduğunu söyleyen Ahmet Misbah Demircan, bu sayede yıllar sonra da gençlerin parlak zihinlerindeki ilk fikirden senaryo aşamasına, çekim aşamasından seyirciyle buluşmasına kadarki tüm süreç boyunca destek olmaya devam edeceklerini vurguladı. Demircan, konuşmasını başta TÜRSAK Vakfı'nın gönüllüleri olmak üzere bu geceye anlam katan herkese teşekkür ederek yarışmada dereceye giren tüm genç sinemacıları tebrik etti.

Yarışmada finale kalmaya hak kazanan 10 isim arasından kazanan üç isim, BKM CEO'su ve TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Zümrüt Arol Bekçe başkanlığında; Nişantaşı Üniversitesi / Radyo, TV-Sinema Bölüm Başkanı ve Dekan Yardımcısı Burcu Kurtiş, Yönetmen ve Senarist Emre Kavuk, Oyuncu Yiğit Kirazcı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Yavuzkanat'ın yer aldığı ana jüri tarafından belirlendi.

Törende ilk olarak finale kalarak filmlerini çeken sekiz isim ödüllendirildi.

Anahtarlar... Seher Davran

Anı Rüyası... Nadir Kağan Kocakaya

Armonika... Yalçın Dilsiz

Bagajdaki Yabancı... Hakan Erdal

Balık... Emirhan Cangül

Biz Bir Aileyiz... Ayşenur Karasu

Kuş Olsam... Cüneyt Işık

Yankı... Esen Demir

Ana jürinin değerlendirmesi sonucunda 18. Geleceğin Sineması yarışmasının üçüncüsü Anı Rüyası filmi ile Nadir Kağan Kocakaya oldu. Kocakaya'ya ödülünü Yönetmen Emre Kavuk ve TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Perihan Yücel takdim etti. Yarışmada ikinci olan isim Kuş Olsam filmi ile Cüneyt Işık oldu. Genç isim ödülünü TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Can Okan ve Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat'ın elinden aldı. Yarışmanın birincisi ise Balık filmiyle Emirhan Cangüloldu. Cangül'e ödülünü ise Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan takdim etti. Kazanan isimlerin ödülleri, güncel gelişmelere uyum sağlarken geleneği onurlandıran bir marka olan URART tarafından tasarlandı. Ödül töreni, birinci olan Balık filminin gösterimi ile sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği ile Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK)'nın danışmanlığı ve iş birliğiyle 18 yıldır gerçekleştirilen Geleceğin Sineması'nda hayata geçen filmler, bugüne dek Türkiye ve dünyanın çeşitli festivallerinde gösterildi, dereceye girdi ve pek çok ödüle layık görüldü. Bu sene de finale kalan 20 eser arasından desteğe hak kazanan 10 projeye Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından altışar bin TL maddi destek ve danışmanlık desteği verildi. Genç sinema öğrencileri bu destekler sayesinde kariyerleri adına önemli bir adım atmış oldular.

Geleneksel olarak 18 yıldır başarıyla gerçekleştirilen "Geleceğin Sineması", bir yandan Türk Sineması'nın geleceğine giden yolu aydınlatırken bir yandan da akademik başarıları ve gelecekteki kariyerleri için film yapması gereken sinema öğrencilerine önümüzdeki yıllarda da daha iyi projeler hayal edebilmeleri konusunda motive etmeye devam edecek.