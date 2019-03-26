Güncel sanatta umut vaat eden sanatçıları keşfetmeyi ve onları koleksiyoner, küratör, galeri, kültür sanat kurumları ve sanatseverlerle buluşturmayı hedefleyen Mamut Art Project bu yıl 3-7 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşecek.

Sanat kariyerinin başında olan bağımsız yeteneklerin çalışmalarını destekleyen ve bu yeteneklerin koleksiyoner, küratör, galeri, kültür-sanat kurumları ve sanatseverlerle buluşmasını sağlayan Mamut Art Project, 3-7 Nisan tarihleri arasında KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek. Akkök Holding ana sponsorluğunda düzenlenen Mamut Art Project, ücretsiz yan etkinlikleri, yeni söyleşi programı Mamut SHOTS, çocuk atölyeleri Mamut Kids ve çok daha fazlasıyla kültür sanat takipçilerine doyurucu bir deneyim sunacak.

Mamut’un 7. edisyonunda bin 350 başvuru arasından seçilen 50 sanatçının 600’den fazla eseri sergilenecek. Ulaşılabilir sanat alternatifi olarak yola çıkan ve her yıl yeni sanatçıların üretimleriyle gelişen Mamut Art Project, alanında uzman isimlerden oluşan jüri üyelerinin başvurular arasından belirlediği sanatçılara disiplinlerarası bir paylaşım ve sergileme imkânı sağlıyor.

Börte İpek, "Tatlı Rüyalar"

ÜNLÜLERDEN ÖZEL HİKÂYELER: MAMUT SHOTS

Motivasyon, kolektif güç, farkındalık, cesaret, ilk adım, üretken olma gibi kavramları; tek dozluk "SHOTS" konuşmalara dönüştüren Mamut Art Project, bu yıl Mamut SHOTS adı altında Art Unlimited Genel Yayın Yönetmeni Merve Akar Akgün iş birliğinde gerçekleşecek heyecan verici bir konuşma serisi sunmaya hazırlanıyor. Burçak Bingöl, Erdil Yaşaroğlu, Kürşat Başar, Mirgün Cabas, Memed Erdener, Tuğçe Tuna ve Tuğrul Tülek’in kısa hikayeler paylaşacağı Mamut SHOTS; 6 Nisan 17:00’da KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek.

Bora Aşık, "Kaçıncı Dünya Savaşı"

ÇOCUK ATÖLYELERİ VE PERFORMANSLAR

Mamut Art Project’te geçen yıl olduğu gibi bu yıl da çocuklar unutulmadı. Çocukları sanatla buluşturma imkânı sunan Mamut Çocuk Atölyeleri; The Nest iş birliği ile 6-7 Nisan tarihlerinde KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek. The Nest ekibi tarafından Mamut Çocuk Atölyeleri’nde etkileyici, eğlenceli ve keşfe açık yönelik bir atölye programı tasarlandı. Yaratıcılıktan ilham alarak oluşturulan alanlarda çocuklar; yeni keşifler yapma fırsatı bulacak.

2016’dan beri Mamut kapsamında yer alan Mamut Performansları programı, bu yılki başvurular arasından seçilen sekiz performansa yer verecek. Programda yer alacak sanatçılar; izleyenleri oyun oynamaya, dilek dilemeye, dans etmeye ve değişime tanık olmaya kadar uzanan birçok deneyime davet ediyor.

Barbaros Kayan, "Moving Portraits"

Üç yıldır Mamut Art Project kapsamında özel sergileriyle yer alan ve büyük ilgi gören alternatif sanat inisiyatifi Krüw bu kez, biraz çocukluğumuza inerek, masal klasiklerini ve onların unutulmaz kahramanlarını ele alıyor. Masal dünyasında sıkça karşılaştığımız cadılar, prensesler, cüceler ve daha nice fantastik yaratık mercek altına alındı ve ekipteki her bir sanatçı farklı bir masalı kendi çizgisiyle yorumladı. Serigrafi baskı tekniğiyle hazırlanan çalışmalar, bu yıl Masalz by Krüw sergisiyle ziyaretçilerle buluşuyor.