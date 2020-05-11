Geleceğin şampiyonları antrenmanlarını evlerinden sürdürüyor - ÇANKIRI

Yıldız Kız Boks Milli Takımı Sorumlu Antrenörü Ahmet Çınar ile Çankırı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, 4-10 yaş aralığındaki çocukların küçük yaşlarda sporla tanıştırılıp yeteneklerinin ortaya çıkarılması amaçlanıyor.Bu kapsamda farklı branşlarda eğitim alan minik sporcular, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde çıkamadıkları için Çınar ile video konferans yöntemiyle görüntülü olarak görüşüp çalışmalarına devam ediyor.Evdeki yastık, masa, sandalye, balon gibi farklı eşyaları da kullanarak gölge boksu, denge, mekik, şınav gibi hareketleri yapan minik sporcular, evde kaldıkları sürece hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de kondisyon kaybı yaşamamış oluyor.Ahmet Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın çok önemli bir pandemiyle mücadele ettiğini, Türkiye'nin de bu mücadeleyi büyük başarıyla yürüttüğünü söyledi.Alınan tedbirler kapsamında çocukların evde kaldıklarını ancak spordan geri kalmadıklarını belirten Çınar, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın başlattığı, 'Evde kal hareketsiz kalma' projesini biz de en iyi şekilde uygulamaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın hem dışarıya çıkmadan eğlenmelerini hem de spor ve hareketten uzak kalmamalarını sağlıyoruz." dedi.Çınar, minik sporcularla telefonda her gün saat 14.00'te buluştuklarını, yaklaşık 1,5 saat antrenman yaptıklarını dile getirdi.Spor yaparken ev ortamında faydalanabilecekleri her türlü eşyadan faydalandıklarına dikkati çeken Çınar, şunları kaydetti:"Çocuklar evlerin ve bizlerin neşesi. Onlar da içinde bulundukları bu duruma şaşırdı. Evde kapalı kalmak onlara göre değil. İnşallah ülkemiz de verdiği mücadeledeki başarılı sonuçları en kısa zamanda alır ve normalleşme sürecine tam anlamıyla gireriz. Çocuklarımızla rahat rahat sahalarda, spor salonlarında antrenmanlarımızı yapabiliriz."Çınar'ın 10 yaşındaki kızı ve çoklu branş eğitim sporcusu Fatma Erva Çınar da babasıyla birlikte spor faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti.Evde dışarıdaki kadar temiz hava alamadıklarını ancak eğitimlerini sürdürdüklerini dile getiren Fatma Erva, spor yaparak sağlıklı kalmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.
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