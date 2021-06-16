Geleceğin pilotlarına Bursa semalarında uçuş deneyimi yaşatıyorlar

Yunuseli Havaalanı ve Yenişehir Havalimanı'nda hizmet veren uçuş okulunda, temel eğitim için tecrübeli pilotlar tarafından "uçak tanıma", "uçağı uçuşa hazırlama", "uçak motoru çalıştırma", "rule yapma", "kule konuşmaları", "pist kullanımları", "iniş ve kalkış çalışmaları" dersleri veriliyor.
Uçmak isteyen 16 yaş altı çocuklara "Temel Havacılık", 16 yaş üstüne ise "UPL Pilot Lisans" eğitiminin verildiği uçuş okulunda, geleceğin pilotları yetişiyor.
Uludağ Havacılık firmasında eğiticilik yapan pilot Burak Yürekli, AA muhabirine, genel havacılık ve sportif havacılık alanında faaliyet gösterdiklerini, bunun yanı sıra hava taksi hizmeti verdiklerini söyledi.
Gökyüzü sevdalılarını havacılıkla tanıştırmaya çalıştıklarını belirten Yürekli, "Çocuklara uçuş deneyimi yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Havacılıkla ilgili teorik bilgiler veriyoruz. Sonrasında da uçuş deneyimi yaşatıyoruz. Bunlar genellikle 1 saatlik uçuşlar oluyor. Bursa üzerinde lokal şekilde uçuşları tamamlıyoruz." diye konuştu.
Yürekli, uçuştan sonra hatıra anlamında sertifika verdikleri çocuklar ve gençlerin büyük mutluluk yaşadığını anlattı.
- "Yüzlerce çocuğu uçurduk"
Sivil havacılık yönetmelikleri gereği çocukların 16 yaşından itibaren pilotaj eğitimine başlayıp pilot lisansı alabildiğini aktaran Yürekli, şu bilgileri paylaştı:
"Uçuş okulumuzda, pilot lisanslı eğitimlerimiz 45 saatlik teorik eğitimle başlıyor. Bu eğitimleri bitirdikten sonra 25 saatlik uçuş eğitimi var. Bunun sonunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün gönderdiği kontrol pilotuyla bir kontrol uçuşuna çıkıyor öğrencimiz. Başarılı olursa pilot lisansı almaya hak kazanıyor ve o lisans, sağlık şartları el verdiği sürece uçmak için yeterli oluyor. Yüzlerce çocuğu uçurduk. Bursa'da faaliyet göstermemize rağmen yurt dışından, İstanbul'dan, çevre illerden gelenler yüzde 60-70 seviyelerinde. Bu da bize ayrı bir mutluluk veriyor."
Burak Yürekli, uçuş okulunda 3 uçakla hizmet verdiklerini ifade etti.
Uçakların özellikleri hakkında bilgi veren Yürekli, "Bunlardan biri, microlight delta kanat. Biri Cessna, genel havacılık uçağı. Biri de Aeroprakt, Ukrayna yapımı ultralight tipi bir uçak. Uçaklarımız 2 kişilik ve her birinde 2 lövye (hava taşıtlarını kontrol etmeye yarayan kumanda kolu) mevcut. Yanımızdaki öğrenciye sürücü kurslarında nasıl öğretiliyorlarsa o şekilde göstererek, birebir uygulamalı öğretme imkanımız var." ifadelerini kullandı.
- Öğrenciler deneyimlerini anlattı
Uçuş okulunda eğitime devam eden öğrencilerden 13 yaşındaki Mirhan Yıldırım, son derste uçağın parçalarını ve nasıl çalıştığını öğrendiğini dile getirerek, "Benim için çok güzel bir deneyim oldu. Uçmak, özgürlüğü temsil ediyor benim için. İnsan kendini bıraktığında çok mutlu oluyor. Bu yüzden uçmayı tercih ettim." dedi.
Damla Ulus da uçmanın bir yaşam biçimi olduğunu, derslerden çok keyif aldığını, uçaklarla ve uçmakla ilgili bilgi edindiği için çok mutlu olduğunu kaydetti.
Yusuf Öztahtalı ise "Uçarken kendimi özgür hissediyorum. Bu, beni çok heyecanlandırıyor." şeklinde konuştu.
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